В РФС назвали дату старта нового сезона в чемпионате России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) назвал дату старта нового сезона в Российской Премьер-Лиге.

Сезон стартует 1 августа 2020 года, а завершится 30 июня 2021 года. Летнее трансферное окно для всех футбольных соревнований откроется 26 июля.

Напомним, что нынешний сезон завершится 22 июля. Таким образом, перерыв между чемпионатами составит менее 10 дней. Такие сроки вызваны пандемией коронавируса, из-за которой чемпионат России был прерван почти на три месяца.

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