В РФС назвали причину дисквалификации Тедеско

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц объяснил причину трехматчевой дисквалификации для главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

"Тедеско оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован за оскорбительный жест в технической зоне в адрес соперников, а именно изображение денежных купюр", - приводит слова Григорьянца "Р-Спорт".

Напомним, что Тедеско показывал в сторону скамейки запасных "Сочи" жест, символизирующий деньги. После матча у него произошёл конфликт в подтрибунном помещении с вратарём Сосланом Джанаевым.

Таким образом, Тедеско не будет руководить "Спартаком" в матчах РПЛ с "Рубином", "Краснодаром" и "Динамо". Впрочем, к тому времени тренер может уже покинуть московский клуб, так как отказался продлевать контракт, истекающий летом 2021 года.

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