В РФС назвали сборные, которые могли бы провести товарищеские матчи с Россией

Спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков рассказал о потенциальных соперниках сборной на период отстранения от международных соревнований.

"Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными.

Это способствовало бы поддержанию определённого уровня подготовки российских футболистов", - цитирует Лексакова "Р-Спорт",

Напомним, что в конце февраля российские клубы и сборные отстранили на неопределённый срок от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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