В РФС назвали сборные, которые могли бы провести товарищеские матчи с Россией
Спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков рассказал о потенциальных соперниках сборной на период отстранения от международных соревнований.
"Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными.
Это способствовало бы поддержанию определённого уровня подготовки российских футболистов", - цитирует Лексакова "Р-Спорт",
Напомним, что в конце февраля российские клубы и сборные отстранили на неопределённый срок от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Не пропустите: Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Президент "Урала" рассказал, как "Зенит" помог избежать клубу финансовых проблем
-
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
-
Рауль сделал смелый прогноз на противостояние "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"
-
В штаб ван Нистелроя в ПСВ войдёт экс-тренер сборной России
-
Манчини получил антипремию "Золотой тапир"
-
Роналду поделился ожиданиями от стыка с Северной Македонией
-
В РФС назвали сборные, которые могли бы провести товарищеские матчи с Россией
-
Игроки "Барселоны" ярко встретили вернувшегося к тренировкам Фати
-
Сборная Австрии лишится главного тренера
-
1
Президент "Барселоны" исключил возвращение Месси
-
1
Карпин рассказал о своём отношении к уходу российских футболистов в зарубежные клубы
-
1
Главные новости дня: 28 марта
-
Лапорта исключил трансфер Холанда в "Барселону"
-
Тило Керер уйдет из ПСЖ
-
"Ювентус" хочет продлить контракт Перина
-
Стали известные детали в ситуации вокруг Пауло Дибалы
-
"Брентфорд" хочет сохранить Эриксена
-
Норманн высказался о возможном возвращении в Россию
-
"Реал" может подписать полузащитника "Боруссии"