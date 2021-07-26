В РФС назвали условие для продления контракта с Карпиным

Теги россиявалерий карпиналександр дюков

В РФС назвали условие для продления контракта с Карпиным

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, при каком условии будет продлен контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Нынешнее соглашение действует до конца 2021 года.

"В декабре будет принято решение: или мы договариваемся о продолжении сотрудничества, и Карпин оставляет клуб, или мы ищем нового руководителя для нашей сборной", - приводят слова Дюкова российские СМИ.

Напомним, что 52-летний Карпин согласился возглавить сборную России при условии совмещения работы в "Ростове".

Не пропустите: В Кремле отреагировали на назначение Карпина на пост главного тренера сборной России. | http://soccernews.ru
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