В РФС назвали условие для продления контракта с Карпиным
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, при каком условии будет продлен контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Нынешнее соглашение действует до конца 2021 года.
"В декабре будет принято решение: или мы договариваемся о продолжении сотрудничества, и Карпин оставляет клуб, или мы ищем нового руководителя для нашей сборной", - приводят слова Дюкова российские СМИ.
Напомним, что 52-летний Карпин согласился возглавить сборную России при условии совмещения работы в "Ростове".
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