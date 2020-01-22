В РФС не исключили ухода Семака из "Зенита"

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак может принять решение об уходе из клуба из-за ситуации с нападающим Александром Кокориным, которого руководство решило отдать в аренду "Сочи".

"Главное в ситуации с Кокориным — реакция Семака. По тому, как нам преподали информацию об этой аренде Александра, понятно одно — главный тренер "Зенита", видимо, ничего не решает. Плюс руководители "Сочи" могут разговаривать с ним с позиции силы. Или я плохо различаю интонации. Но есть ощущение, что с Семаком просто не считаются, а кто из игроков ему нужен, решают третьи силы.

Не удивлюсь, если окажется так, что Семак скажет, что уходит из "Зенита". Дай бог, чтобы такого не было, чтобы он продолжил работать и выиграл чемпионат. Но если он уйдет после этого, я не удивлюсь. По крайней мере, с тренером уровня Газзаева или Черчесова такая форма общения не прошла бы", - приводит слова Созина "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Сочи" арендует 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. При этом, Семак выступает против ухода футболиста и после объявления о трансфере выпустил его в основном составе в товарищеском матче против катарского клуба.

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