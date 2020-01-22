В РФС не исключили ухода Семака из "Зенита"
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак может принять решение об уходе из клуба из-за ситуации с нападающим Александром Кокориным, которого руководство решило отдать в аренду "Сочи".
"Главное в ситуации с Кокориным — реакция Семака. По тому, как нам преподали информацию об этой аренде Александра, понятно одно — главный тренер "Зенита", видимо, ничего не решает. Плюс руководители "Сочи" могут разговаривать с ним с позиции силы. Или я плохо различаю интонации. Но есть ощущение, что с Семаком просто не считаются, а кто из игроков ему нужен, решают третьи силы.
Не удивлюсь, если окажется так, что Семак скажет, что уходит из "Зенита". Дай бог, чтобы такого не было, чтобы он продолжил работать и выиграл чемпионат. Но если он уйдет после этого, я не удивлюсь. По крайней мере, с тренером уровня Газзаева или Черчесова такая форма общения не прошла бы", - приводит слова Созина "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "Сочи" арендует 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. При этом, Семак выступает против ухода футболиста и после объявления о трансфере выпустил его в основном составе в товарищеском матче против катарского клуба.
Не пропустите: "Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
В РФС не исключили ухода Семака из "Зенита"
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер экс-форварда "Реала"
-
"Бавария" объявила о переходе хавбека "Аякса"
-
"Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче
-
ПСЖ назвал "Арсеналу" цену на Курзаву
-
Форварда "Реала" едва не ограбили в торговом центре
-
Медведев и Семак провели срочное совещание из-за ситуации с Кокориным
-
"Вообще убийство". Вратарь "Спартака" оценил сбор в ОАЭ
-
Краневиттер близок к уходу из "Зенита"
-
"Ростов" продлил контракт с основным хавбеком
-
АЕК Карреры одержал очередную победу в чемпионате Греции
-
Дортмундская "Боруссия" готова заплатить 50 миллионов евро за 17-летнего таланта
-
Воспитанник ЦСКА перешел в курский "Авангард"
-
"Наполи" близок к покупке форварда "Интера" за 25 миллионов евро
-
2
Агент Бэйла рассказал, почему Гарет не уйдет в аренду
-
1
Мама Кавани раскритиковала руководство ПСЖ
-
"Локомотив" нацелился на Думбия
-
Форвард "Ростова" перешел в кипрский АПОЭЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15