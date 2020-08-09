В РФС не стали комментировать заявление Федуна

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В РФС не стали комментировать заявление Федуна

РФС отказался комментировать высказывание владельца "Спартака" Леонида Федуна после матча 1-го тура с "Сочи". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, функционер заявил, что команда снимается с чемпионата России. Причиной данного высказывания стало судейство в матче.

"Красно-белые" вели в счете большую часть встречи. Однако "Сочи" сумел отыграть пропущенные голы, реализовав два пенальти: на 15-й и 90-й минутах. Оба 11-метровых вызвали споры.

А еще: Главный тренер "Сочи" высказался о двух пенальти в ворота "Спартака"| http://soccernews.ru
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