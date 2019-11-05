В РФС объяснили, почему арбитр не удалил Азмуна в матче "Зенит" - ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал оценку эпизоду в начале матча 15-го тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА, когда Сердар Азмун нанёс Ивану Облякову удар шипами по икроножной мышце.

"Почему он должен был быть удалён? Шипами в ногу? Бывает. Калошин вчера объяснял эти моменты. Но должна быть очевидная ситуация, когда все критерии для ВАР подходят под красную карточку. В этой ситуации арбитр не увидел их.

Для Вилкова это была пограничная ситуация в игре: игрок пытался сыграть в мяч, тянул ногу и задел ногу сопернику. Не было скорости, грубости, агрессии и продавливания. Он решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать жёлтую карточку рано. Мне кажется, это нужно было бы сделать. Тогда ни у кого вопросов бы не возникло. На ЦСКА - "Краснодар" Ахметов так же задел игрока соперника, но был умысел. Шипы - это не всегда красная. Тем более в эпизоде с Обляковым, игрок ЦСКА сразу встал и разыграл мяч", - сказал Егоров.

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