В РФС огорчены работой Кашшаи. Начались поиски замены

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Как сообщает "Чемпионат", глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в скором времени может покинуть свой пост.

По информации источника, РФС ищет 45-летнему экс-арбитру замену. В союзе недовольны работой Кашшаи.

Также со своего поста может уйти руководитель проекта по внедрению системы ВАР Леонид Калошин.

Напомним, что Кашшаи был назначен на должность главы судейского корпуса РФС в январе 2020 года. Он сменил Александра Егорова.

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