В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретились руководителями и владельцами клубов Российской Премьер-Лиги. На встрече обсуждались вопросы судейства.

РФС планирует использовать систему видеоассистента арбитра (VAR) во всех матчах РПЛ с марта 2020 года.

Также запланирован пересмотр системы вознаграждения арбитров для поднятия мотивацию судей.

Напомним, что сейчас VAR используется на 1-2 матчах каждого тура РПЛ.

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