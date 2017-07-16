В РФС опровергли информацию, что "Спартаку" грозит техническое поражение в матче за Суперкубок России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц опроверг слухи, что московскому "Спартаку" грозит техническое поражение в матче за Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" могут быть наказаны из-за участия в поединке защитника Георгия Джикии, который получил красную карточку в игре 30-го тура РФПЛ прошлого сезона против тульского "Арсенала".

"Никакого "Дела Джикии" рассматриваться на КДК РФС не будет. Удаление было в чемпионате России, и на Суперкубок дисквалификация на распространяется. Никакой угрозы нет, информация неверна. Дисквалификация из-за удаления Джикии распространяется на матч с московским "Динамо" - сказал Григорьянц. | http://soccernews.ru