В РФС отреагировали на информацию, что сотрудник "Спартака" заходил в судейсккую на стадионе "Локомотива"

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В РФС отреагировали на информацию, что сотрудник "Спартака" заходил в судейсккую на стадионе "Локомотива"

Фото: РФС

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о том, что начальник "Спартака" Василий Козловцев заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива".

"К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба, будем разбираться", — приводит слова Григорьянца Sport24.

Напомним, в "Спартаке" подтвердили факт захода Козловцева в судейскую, но отметили, что это было после матча. При этом сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина побывал в судейской комнате до начала матча.

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