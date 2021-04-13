В РФС отреагировали на информацию, что сотрудник "Спартака" заходил в судейсккую на стадионе "Локомотива"
Фото: РФС
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о том, что начальник "Спартака" Василий Козловцев заходил в судейскую комнату на стадионе "Локомотива".
"К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба, будем разбираться", — приводит слова Григорьянца Sport24.
Напомним, в "Спартаке" подтвердили факт захода Козловцева в судейскую, но отметили, что это было после матча. При этом сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина побывал в судейской комнате до начала матча.
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