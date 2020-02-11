В РФС отреагировали на информацию о "зависших" деньгах от трансфера Головина
Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев опроверг информацию о том, что организация получила от "Монако" часть суммы за трансфер полузащитника Александра Головина.
"Денег от "Монако" РФС не получал. Правом требования выплат по механизму солидарности при международном переходе футболиста в соответствии с регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков обладают соответствующие школы и клубы, которые осуществляли подготовку футболиста согласно электронному паспорту футболиста.
Головин перешел в "Монако" летом 2018 года. По регламентам воспитавшие его академии имеют право получить компенсацию в течение 24 месяцев. Но напрямую к "Монако" или в РФС с просьбой оказать содействие в течение года они так и не обратились. Тогда летом 2019 года мы решили взять инициативу в свои руки и связались с "Монако" с мотивированной просьбой о выплате по механизму солидарности, в том числе указав на сложность выполнения спортивными школами требований российского валютного законодательства. В настоящий момент РФС и "Монако" решают несколько технических моментов, связанных с фактической выплатой в РФС", - приводит слова Рогачева "Чемпионат".
Напомним, что трансфер Головина обошелся "Монако" в 30 миллионов евро. Таким образом, все школы, которые принимали участие в воспитании футболиста, должны в сумме получить 1,5 миллиона евро.
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