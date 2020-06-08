В РФС отреагировали на новость, что клубы РПЛ провели контрольные матчи без их разрешения

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался по поводу новостей о том, что ряд клубов РПЛ провели контрольные матчи без разрешения организации.



"В пятницу вопрос проведения контрольных игр обсуждался на собрании лиги. Тогда клубы единогласно решили вернуться к нему позднее. Сейчас идёт большая работа для того, чтобы возобновить РПЛ.

Клубы, которые прежде всего должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс.

При этом разрешение на проведения контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности", - сказал Алаев.

Напомним, чемпионат России возобновится 19 июня.

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