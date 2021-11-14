В РФС отреагировали на поражение сборной России в матче с Хорватией

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поражение сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии (0:1).

"Сложно сказать, чего не хватило", - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".

В результате поражения Россия не смогла завоевать прямую путевку на ЧМ-2022, но продолжит борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.

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