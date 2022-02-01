В РФС отреагировали на предстоящий матч Россия - Украина в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев поделился мнением о предстоящем матче россиян в полуфинале чемпионата Европы с командой Украины.
"Многие журналисты, которые не связаны со спортом, будут подкладывать политическую составляющую под этот матч. Мы же особенностью считаем то, что мы с Украиной до политического конфликта не играли давно. Нас УЕФА разводит до того случая, когда мы встретимся в полуфинале — этот случай произошел. Те, кто захочет прикладывать какой-то иной смысл под этот матч, то добавит только дополнительной интриги и ничего больше", — приводит слова Алиева "Спорт-Экспресс".
Матч Украина — Россия состоится 4 февраля.
Напомним, что Россия на групповом этапе выиграла у Словакии (7:1), Хорватии (4:0) и Польши (5:1), а в 1/4 финала переиграла Грузию (3:1). Украинцы победили Сербию (6:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1). В 1/4 финала Украина обыграла Казахстан (5:3).
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