В РФС отреагировали на решение ФИФА по легионерам в клубах РПЛ
Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о том, что ФИФА разрешила иностранцам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать до лета действующие контракты с клубами.
"Все люди, которые связаны с футболом, относятся к этому с возмущением. Это чистая политика, которая не имеет ничего общего с футболом. Нужно ждать реакцию наших политиков и руководства страны. Мы можем воспринимать это только так. Будем надеяться, что разум восторжествует. РФС подал документы во все спортивные инстанции. Посмотрим, как будут реагировать судебные органы. Хотя мне кажется, что они тоже будут под давлением.
Отъезд легионеров? Не стоит гадать, это будет решать каждый человек сам для себя. Никакой дискриминации легионеров у нас нет. Посмотрим, как это всё будет выглядеть", - сказал Гершкович.
Напомним, что легионерам из РПЛ позволили менять команду до 7 апреля включительно.
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