В РФС отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда

Служба коммуникаций Российского футбольного союза опубликовала комментарий по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда.

Напомним, что CAS решил отклонить апелляцию РФС, который добивался ускоренной процедуры рассмотрения дела по отстранению сборной России от участия в турнирах под эгидой ФИФА.

"18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.

В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS", - говорится в комментарии.

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