В РФС отреагировали на санкции в отношении России со стороны ВАДА

Представители Российского футбольного союза выступили с заявлением по поводу того, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

"РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России", - говорится в заявлении.



Ранее сообщалось, что отстранение России включает футбольный ЧМ-2022.



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