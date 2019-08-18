В РФС отреагировали на слова Дзюбы о "позорном судействе" в матче с "Ахматом"

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В РФС отреагировали на слова Дзюбы о "позорном судействе" в матче с "Ахматом"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал слова форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который назвал позорным судейство в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (0:0).

"Понятно, что эмоции после игры вылились в такую реплику. Мы все знаем, какой Дзюба эмоциональный человек. Возможно, были основания для недовольства. Но призываю, что нужно уважительнее относиться друг к другу", — сказал Егоров в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что арбитр Алексей Матюнин в самом начале матча удалил защитника "Ахмата" Ризвана Уциева, а затем не засчитал два гола "Зенита".

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