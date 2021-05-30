В РФС отреагировали на травму де Брюйне, который может не сыграть с Россией на Евро-2020
Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал известие о травме полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне, который теперь может пропустить матч с Россией на чемпионате Европы.
"Кевин Де Брейне — звезда мирового футбола, которого любят зрители, в том числе и российские. Конечно, его потеря расстроит любителей футбола. Но, если рассуждать с точки зрения интересов сборной России, то для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме. Поэтому у сборных России и Бельгии сейчас шансы равны. И Россия при таком раскладе ни в чем не уступает сопернику. Так что будем надеяться и ждать победу", — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что 29-летний де Брюйне получил травму лица в финальном матче Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси" (0:1).
Матч Россия - Бельгия состоится 12 июня.
Не пропустите: Де Брюйне сообщил подробности своей травмы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Зинченко за игру в финале Лиги Чемпионов
-
Рюдигер высказался о травме, которую он нанес де Брюйне
-
Назван расширенный состав сборной Италии на Евро-2020
-
Отец Еременко рассказал о будущем футболиста
-
"Реал" определил приоритетную цель на случай отказа Почеттино
-
Жена Кокорина рассказала об истории с разбитым градусником в квартире
-
"Арсенал" может купить двух защитников
-
"Тамбов" прекратил существование
-
ЦСКА может купить таланта из клуба ФНЛ
-
Календарь матчей Евро-2020: расписание всех матчей
-
Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за Боатенга
-
В РФС отреагировали на травму де Брюйне, который может не сыграть с Россией на Евро-2020
-
Почеттино попросил ПСЖ расторгнуть с ним контракт
-
"Милан" в переговорах с Чалханоглу использует тактику, как с Доннаруммой
-
"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен
-
Облак определился со своим будущим
-
Стала известна цена за Родриго де Пауля
-
Толиссо высказался о возвращении Бензема в сборную Франции
-
Лерой Сане поделился ожиданиями от Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1