В РФС отреагировали на травму де Брюйне, который может не сыграть с Россией на Евро-2020

Теги россиябельгиякевин де брюйнетравмы

В РФС отреагировали на травму де Брюйне, который может не сыграть с Россией на Евро-2020

Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал известие о травме полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне, который теперь может пропустить матч с Россией на чемпионате Европы.

"Кевин Де Брейне — звезда мирового футбола, которого любят зрители, в том числе и российские. Конечно, его потеря расстроит любителей футбола. Но, если рассуждать с точки зрения интересов сборной России, то для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме. Поэтому у сборных России и Бельгии сейчас шансы равны. И Россия при таком раскладе ни в чем не уступает сопернику. Так что будем надеяться и ждать победу", — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 29-летний де Брюйне получил травму лица в финальном матче Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси" (0:1).

Матч Россия - Бельгия состоится 12 июня.

Не пропустите: Де Брюйне сообщил подробности своей травмы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"

"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов