В РФС отреагировали на травму де Брюйне, который может не сыграть с Россией на Евро-2020

Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал известие о травме полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне, который теперь может пропустить матч с Россией на чемпионате Европы.

"Кевин Де Брейне — звезда мирового футбола, которого любят зрители, в том числе и российские. Конечно, его потеря расстроит любителей футбола. Но, если рассуждать с точки зрения интересов сборной России, то для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме. Поэтому у сборных России и Бельгии сейчас шансы равны. И Россия при таком раскладе ни в чем не уступает сопернику. Так что будем надеяться и ждать победу", — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 29-летний де Брюйне получил травму лица в финальном матче Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси" (0:1).

Матч Россия - Бельгия состоится 12 июня.

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