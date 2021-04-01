В РФС отреагировали на вылет молодёжной сборной России с Евро-2021
Фото инстаграм молодежной сборной России
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал провал молодёжной сборной России на Евро-2021.
Напомним, что подопечные Михаила Галактионова в среду разгромно проиграли Дании со счётом 0:3 и вылетели из турнира.
"Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть Чемпионата Европы, смогли пройти тяжёлую группу. Впервые за долгое время "молодёжка" укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм.
Но матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах. К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось. Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне, и в итоге нам не удалось показать, за счёт чего мы хотели добиться положительного результата. Предстоят детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом", - сказал Алаев.
Молодёжная сборная России стартовала на Евро-2021 с победы над Исландией (4:1), но затем проиграла Франции (0:2) и Дании (0:3), заняв итоговое третье место в группе.
Не пропустите: Федун отреагировал на вылет молодежной сборной России с Евро-2021. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сенсационное поражение Германии, Украина делит очки с Казахстаном, Англия, Испания и Италия побеждают: все результаты отбора на ЧМ-2022 31 марта
-
Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла Польшу
-
Украина сыграла вничью с Казахстаном, Франция одолела Боснию и Герцеговину
-
Стали известны пары 1/4 финала молодежного Евро-2021
-
"Федерация в руках Криштиану, искусственного лидера сборной": Португальский журналист раскритиковал Роналду
Лента новостей
-
Зинченко подвёл итоги матча со сборной Казахстана
-
Лёв высказался о поражении сборной Германии от Северной Македонии
-
Владельцы "Ливерпуля" продали 10% акций клуба
-
Льорис вышел на второе место по играм за сборную Франции
-
"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в марте
-
Шевченко прокомментировал ничью со сборной Казахстана
-
Только четыре команды не потеряли очки в трёх турах квалификации ЧМ-2022
-
В РФС отреагировали на вылет молодёжной сборной России с Евро-2021
-
Впервые за 20 лет сборная Германии проиграла дома в квалификации ЧМ
-
Рамос вышел на третье место в мире по числу матчей за сборную
-
Уткин прокомментировал вылет сборной России с молодёжного Евро-2021
-
2
Главные новости дня: 31 марта
-
Агент Чорлуки рассказал, где игрок может продолжить карьеру
-
Федун отреагировал на вылет молодежной сборной России с Евро-2021
-
1
Кокорин точно пропустит два ближайших матча "Фиорентины"
-
2
Сенсационное поражение Германии, Украина делит очки с Казахстаном, Англия, Испания и Италия побеждают: все результаты отбора на ЧМ-2022 31 марта
-
Кейн побил рекорд сборной Англии
-
1
Агент Чорлуки назвал виновных в уходе игрока из "Локомотива"
-
Гризманн обогнал Трезеге по голам за сборную Франции
-
1
Испания разобралась с Косово, Италия победила Литву