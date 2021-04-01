В РФС отреагировали на вылет молодёжной сборной России с Евро-2021

Фото инстаграм молодежной сборной России

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал провал молодёжной сборной России на Евро-2021.

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова в среду разгромно проиграли Дании со счётом 0:3 и вылетели из турнира.

"Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть Чемпионата Европы, смогли пройти тяжёлую группу. Впервые за долгое время "молодёжка" укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм.

Но матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах. К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось. Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне, и в итоге нам не удалось показать, за счёт чего мы хотели добиться положительного результата. Предстоят детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом", - сказал Алаев.

Молодёжная сборная России стартовала на Евро-2021 с победы над Исландией (4:1), но затем проиграла Франции (0:2) и Дании (0:3), заняв итоговое третье место в группе.

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