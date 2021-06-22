В РФС отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате Европы. Россияне заняли последнее место в своей группе и не сумели выйти в плей-офф.
"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене", – приводит слова Дюкова Sports.ru.
Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, поэтому места в таблице распределялись в соответствии с личными матчами между сборными. Дания, кроме победы над Россией, проиграла Финляндии со счетом 0:1 и получила разницу мячей 4-2. У финнов было поражение от России и, соответственно, разница мячей 1-1. У России разница мячей получилась 2-4.
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