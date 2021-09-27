В РФС ответили на претензии гендиректора "Краснодара" к судейству в игре с "Сочи"
Фото твиттер РФС
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывание генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига о судействе в матче 9-го тура РПЛ против "Сочи".
"Быки" разгромили соперника со счётом 3:0, однако завершали игру вдевятером. После встречи гендир клуба раскритиковал работу бригады арбитров, в частности, отвечающего за VAR Владислава Безбородова.
"Я считаю, что любые эмоциональные заявления сразу после матча неправильны. Необходимо взять время, чтобы более спокойно посмотреть на спорные моменты. И самое главное: у нас есть экспертно-судейская комиссия. Есть право обратиться туда, чтобы получить финальное заключение по справедливости решения судьи. И уже только после этого можно переходить к каким-то выводам. Мне кажется, что этого не было сделано. Думаю, если "Краснодар" обратится в экспертно-судейскую комиссию, им дадут чёткое объяснение всех решений.
Доволен ли я судейством Панина? Матч выдался очень сложным для судейства. Я не профессиональный судья, но мне кажется, что он с судейством справился сегодня. Никаких ошибок я не заметил. О каком давлении авторитетом говорит Хашиг? Безбородов сидел на VAR, он никак не мог давить авторитетом на судью в поле. Его задача была страховать арбитра на поле на случай ошибки", - сказал Хачатурянц.
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