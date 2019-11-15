В РФС подтвердили назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета

Теги рфсалександр дюков

В РФС подтвердили назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет.

"О судейской реформе будем говорить тогда, когда она завершится. Пока можно сказать, что была рассмотрена и утверждена концепция развития судейства.

Сегодня мы поддержали новую концепцию развития и назначили нового главу судейского комитета. Была рекомендована кандидатура Ашота Хачатурянца и исполком РФС выбрал его единогласно", - заявил Дюков.

Напомним, что Хачатурянц сменил на этом посту Николая Левникова, который работал на этой должности с мая 2018 года.

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