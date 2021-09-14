В РФС поставили задачу сборной России после слов Путина

Фото: твиттер Президента России/Автор неизвестен

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что перед сборной России поставлена задача выхода в финальную стадию Олимпийских игр.

"Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры – это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там. Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении. Отбор на Игры – это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки", – приводит слова Дюкова "Р-Спорт".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров и выразил недовольство непопаданием сборной России на Олимпиаду.

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