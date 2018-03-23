В РФС предложили сократить число участников чемпионата России

Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил о необходимости сокращения числа команд, участвующих в чемпионате России.

"Я давно об этом говорю. Понимаю, что многие хотят видеть футбол в каждом городе нашей страны, что играть должны не только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Но если клуб физически и финансово не готов, то почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и РФПЛ? Вообще надо потихоньку уходить от того, чтобы клубы финансировались из регионального бюджета. У области и так есть нагрузка в виде пенсий, социальных выплат - зачем ещё спонсировать футбол? Этим должны заниматься коммерческие структуры. Не могу себе представить, чтобы условная "Барселона" получала деньги из казначейства Каталонии. Надо учиться зарабатывать самим. А у нас больше половины клубов получают субсидии от субъектов Российской Федерации, а затем жалуются, что этого не хватает" - сказал Лебедев.

Напомним, что сейчас проблемы с финансированием испытывает "Амкар", в связи с чем пермский клуб мог сняться с чемпионата по ходу текущего сезона.

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