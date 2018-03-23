В РФС предложили сократить число участников чемпионата России

Теги рфспремьер-лига

В РФС предложили сократить число участников чемпионата России

Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил о необходимости сокращения числа команд, участвующих в чемпионате России.

"Я давно об этом говорю. Понимаю, что многие хотят видеть футбол в каждом городе нашей страны, что играть должны не только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Но если клуб физически и финансово не готов, то почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и РФПЛ? Вообще надо потихоньку уходить от того, чтобы клубы финансировались из регионального бюджета. У области и так есть нагрузка в виде пенсий, социальных выплат - зачем ещё спонсировать футбол? Этим должны заниматься коммерческие структуры. Не могу себе представить, чтобы условная "Барселона" получала деньги из казначейства Каталонии. Надо учиться зарабатывать самим. А у нас больше половины клубов получают субсидии от субъектов Российской Федерации, а затем жалуются, что этого не хватает" - сказал Лебедев.

Напомним, что сейчас проблемы с финансированием испытывает "Амкар", в связи с чем пермский клуб мог сняться с чемпионата по ходу текущего сезона.

Не пропустите: Селюк: "Адриано - это проститутка, а не профессионал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов