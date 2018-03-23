В РФС предложили сократить число участников чемпионата России
Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил о необходимости сокращения числа команд, участвующих в чемпионате России.
"Я давно об этом говорю. Понимаю, что многие хотят видеть футбол в каждом городе нашей страны, что играть должны не только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Но если клуб физически и финансово не готов, то почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и РФПЛ? Вообще надо потихоньку уходить от того, чтобы клубы финансировались из регионального бюджета. У области и так есть нагрузка в виде пенсий, социальных выплат - зачем ещё спонсировать футбол? Этим должны заниматься коммерческие структуры. Не могу себе представить, чтобы условная "Барселона" получала деньги из казначейства Каталонии. Надо учиться зарабатывать самим. А у нас больше половины клубов получают субсидии от субъектов Российской Федерации, а затем жалуются, что этого не хватает" - сказал Лебедев.
Напомним, что сейчас проблемы с финансированием испытывает "Амкар", в связи с чем пермский клуб мог сняться с чемпионата по ходу текущего сезона.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
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|3
|ЦСКА Москва
|22
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|4
|Краснодар
|23
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|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12