В РФС приняли решение по инциденту с избиением арбитра в матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак"

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В РФС приняли решение по инциденту с избиением арбитра в матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак"

Молодежная команда "Ахмата" проведет пять матчей без зрителей, сообщает официальный сайт РФС.

Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет РФС за точно, представитель взрослой команды "Ахмата" избил арбитра по окончании матча.

Кроме того, "Ахмат" оштрафован на 200 тысяч рублей. 

Представителю "Ахмата" Сайд-Хусейну Алханову, ударившему арбитра, запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 года.

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