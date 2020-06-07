В РФС приняли решение по клубам, которые не смогут выйти на матч из-за коронавируса

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В РФС приняли решение по клубам, которые не смогут выйти на матч из-за коронавируса

Директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что клубам, которые не смогут выйти на матч из-за коронавируса, будет засчитано техническое поражение.

"Пока мы не рассматриваем варианты о том, что команда не может доиграть чемпионат. Мы исходим из того, что в случае наступления каких-то неблагоприятных последствий и невозможности команды принять участие в матче, то, к сожалению, тогда команде будет засчитываться техническое поражение", - сказал Митрофанов в эфире "Радио Маяк".

Напомним, что Российская Премьер-Лига возобновится 19 июня. 

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