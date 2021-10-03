В РФС приняли жесткое решение по арбитру Казарцеву, допустившего ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар"

Теги цска москвакраснодарахматспартак москва

В РФС приняли жесткое решение по арбитру Казарцеву, допустившего ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар"

Департамент судейства Российского футбольного союза отстранил арбитра Василия Казарцева от работы на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак", сообщает официальный сайт РФС.

Вместо Казарцева, который должен был работать на позиции видеоассистента (VAR), на матч назначен Сергей Карасев.

Такое наказание наложено на Казарцева за его ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" (0:0). На 90-й минуте он не назначил пенальти в ворота "армейцев", несмотря на явную игру рукой со стороны защитника Игоря Дивеева. 

Стоит отметить, что Казарцев неоднократно грубо ошибается в матчах чемпионата России. В прошлом сезоне он назначил крайне спорный пенальти в ворота "Спартака" в матче против "Сочи" (2:2) и это привело к громкому скандалу. 

Не пропустите: Сборная России теряет Ионова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Почеттино установил антирекорд ПСЖ за последние 10 лет

Почеттино установил антирекорд ПСЖ за последние 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов