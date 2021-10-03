В РФС приняли жесткое решение по арбитру Казарцеву, допустившего ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар"

Департамент судейства Российского футбольного союза отстранил арбитра Василия Казарцева от работы на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак", сообщает официальный сайт РФС.

Вместо Казарцева, который должен был работать на позиции видеоассистента (VAR), на матч назначен Сергей Карасев.

Такое наказание наложено на Казарцева за его ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" (0:0). На 90-й минуте он не назначил пенальти в ворота "армейцев", несмотря на явную игру рукой со стороны защитника Игоря Дивеева.

Стоит отметить, что Казарцев неоднократно грубо ошибается в матчах чемпионата России. В прошлом сезоне он назначил крайне спорный пенальти в ворота "Спартака" в матче против "Сочи" (2:2) и это привело к громкому скандалу.

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