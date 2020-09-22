В РФС признали ошибкой засчитать гол Дзюбы в ворота "Урала"
В РФС провели анализ работы видеоарбитра и ассистентов матча 8-го тура РПЛ "Урал" - "Зенит" (1:1).
Эксперты рассмотрели эпизод на 4-й минуте, когда игрок "Зенита" Артем Дзюба забил гол.
"Поскольку игроки "Зенита" № 22 (Дзюба) и "Урала" № 93 (Алексей Герасимов) располагались близко друг к другу, было необходимо, чтобы VAR и AVAR (с помощью оператора повторов) использовали технологию по определению офсайда с помощью линий.
Они неверно разместили линию по расположению головы игрока "Зенита" № 22, что, по сравнению с линией по стопе игрока "Урала" № 93, показало, что игрок "Зенита" № 22 не находился в офсайде. Однако, если бы линия была размещена, как ей следовало и быть, по позиции стопы игрока "Зенита" № 22, технология показала бы, что он находился в офсайде.
VAR и AVAR неправильно использовали только линию по "голове" и проинформировали судью, что игрок "Зенита" № 22 не находился в положении "вне игры", и рекомендовали засчитать гол", - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Таким образом, гол форварда был признан ошибочно.
А еще: "Обмануть ВАР невозможно". Дзюба высказался о своем голе в ворота "Урала"| http://soccernews.ru
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