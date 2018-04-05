В РФС призвали болельщиков ЦСКА не вестись на провокации болельщиков "Арсенала"

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин призвал российских болельщиков "достойно себя вести в Лондоне", где состоится матч 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" - ЦСКА.

"Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе – болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить.

В Англию едут не дети, поэтому они не должны поддаваться на провокации. Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более, там все намного строже", - сказал он.

Напомним, что матч "Арсенал" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22.05.

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