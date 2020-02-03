В РФС прокомментировали информацию о проблемах "Луча" с финансированием

Теги луч владивосток

В РФС прокомментировали информацию о проблемах "Луча" с финансированием

РФС отреагировал на информацию о том, что у владивостокского "Луча" финансовые проблемы. Об этом сообщает пресс-служба союза.

"В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования "Луча". Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для её стабильной работы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что фанаты клуб обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. На данный момент игроки клуба не занимаются, а команда не готовится к старту чемпионата.

А еще: В Италии назвали имя лучшего тренера года| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"

Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов