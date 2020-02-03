В РФС прокомментировали информацию о проблемах "Луча" с финансированием

РФС отреагировал на информацию о том, что у владивостокского "Луча" финансовые проблемы. Об этом сообщает пресс-служба союза.



"В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования "Луча". Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для её стабильной работы", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что фанаты клуб обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. На данный момент игроки клуба не занимаются, а команда не готовится к старту чемпионата.

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