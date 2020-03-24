В РФС прокомментировали коллаж Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита"

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин отреагировал на пост в инстаграме нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который, возможно, носит расистский характер.

Напомним, что 31-летний футболист опубликовал коллаж, на одной части которого он и Ярослав Ракицкий стоят в компании трёх темнокожих партнёров по команде - Малкома, Вильмаса Барриоса и Дугласа Сантоса, а на другой - кадр из советского мультфильма про обезьян.

"Мы изучили пост Дзюбы в его инстаграме, он не несёт в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артём сравнивает игроков "Зенита" с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако всё равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях", - сказал Смертин.

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