В РФС прокомментировали коллаж Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита"

Теги алексей смертинрфсзенит санкт-петербургартём дзюба

В РФС прокомментировали коллаж Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита"

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин отреагировал на пост в инстаграме нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который, возможно, носит расистский характер.

Напомним, что 31-летний футболист опубликовал коллаж, на одной части которого он и Ярослав Ракицкий стоят в компании трёх темнокожих партнёров по команде - МалкомаВильмаса Барриоса и Дугласа Сантоса, а на другой - кадр из советского мультфильма про обезьян.

"Мы изучили пост Дзюбы в его инстаграме, он не несёт в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артём сравнивает игроков "Зенита" с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако всё равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях", - сказал Смертин.

Не пропустите: Правозащитная организация FARE отреагировала на коллаж Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов