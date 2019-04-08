В РФС прокомментировали ситуацию с "Анжи"

Председатель комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александр Зорков высказался о ситуации с махачкалинским "Анжи", который находится на грани исчезновения.

Напомним, что дагестанский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы. Их долги на сегодняшний день составляют 250 миллионов рублей. В связи с этим возникли опасения, что "жёлто-зелёные" не смогут пройти лицензирование на следующий сезон.

"Подождите, вы ставите этот вопрос слишком рано, сейчас не о чем говорить. Комиссия ещё даже не собиралась. Документы рассматриваются, на них смотрят эксперты. Я думаю, что мы начнём рассматривать этот вопрос, то есть лицензирование на сезон 2019/20, ближе к концу апреля", - сказал Зорков.

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