В РФС прокомментировали скандал с новой формой сборной России



Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что организация будет добиваться переделки новой формы национальной команды, в которой она выступит в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

"Мы надеемся, что adidas пойдет нам навстречу и сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех", – приводят слова Алаева российские СМИ.

"То, что презентация прошла без согласования, – это общая ошибка, цепочка событий. На эскизах было совсем другое качество, а на деле получилось то, что нас не устраивает. Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что надо срочно вмешиваться в процесс", – заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Ранее сообщалось, что сборная России отказалась играть в новой форме в заключительных матчах отбора Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

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