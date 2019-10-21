В РФС прокомментировали судейский скандал на матче "Оренбург" - "Крылья Советов"

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В РФС прокомментировали судейский скандал на матче "Оренбург" - "Крылья Советов"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил действия арбитра Василия Казарцева в матче 13-го тура Премьер-лиги между "Оренбургом" и "Крыльями Советов".

"Оценки судей мы не разглашаем, это закрытая информация. Представители "Оренбурга" не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор, я с ним согласен. По поводу эпизодов в конце матча: судья смотрел за действующими лицами. Он поступил абсолютно правильно. Вынес наказание тем людям, которые принимали активное участие. Комментировать не могу, все материалы будут переданы в КДК. Красная карточка Анюкова абсолютно по делу. Меру наказания тренеров определит КДК. По моему мнению, было достаточное количество красных карточек.

Свободный удар назначать не следовало, а то, что произошло дальше, это уже другой эпизод. На 85-й минуте арбитр обязан был назначить одиннадцатиметровый удар и показать жёлтую карточку Анюкову. По поводу руки Никиты Чернова: мяч шёл от своего партнёра по команде, рука была не выше уровня плеча. Нормальная ситуация, матч должен продолжаться", - сказал Егоров.

Напомним, что в итоге "Крылья" обыграли "Оренбург" со счётом 1:0, а представители приволжского клуба обвинили судей в предвзятости.

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