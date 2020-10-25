В РФС прокомментировали заявление "Краснодара" о судействе в матче со "Спартаком"

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал слова генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига о судействе в игре со "Спартаком" (1:3).

"В руководстве "Краснодара" очень эмоциональные люди. По-человечески их можно понять. Трактовка эпизода с отмененным голом "Краснодара" действительно могла быть для них непонятной. Если арбитр дает бороться, то не нужно было давать свисток до гола. Это все можно понять.

Однако все экспертные оценки будут после того, как ЭСК изучит все моменты. В комитете работают лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, вскоре "Краснодар" направит запрос. Всё будет рассмотрено", - заявил Хачатурянц.

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