В РФС рассказали, будут ли женщины работать судьями на матчах РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на вопрос о возможном привлечении женщин к судейской работе на матчах чемпионата России.

"Возможно ли появление женщин? В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодёжного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный - тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере у нас. Если они будут готовы, мы рассмотрим этот вариант. У нас есть молодые девушки, которые работали на Кубке ФНЛ. Если вырастут, с удовольствием их привлечём", - сказал Егоров.

Напомним, что матч за Суперкубок УЕФА в этом году обслуживала судейская бригада во главе с француженкой Стефани Фраппар.

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