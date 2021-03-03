В РФС рассказали о готовности Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что Санкт-Петербург готов к проведению матчей чемпионата Европы-2020, который пройдет летом 2021 года.
"У нас всегда было все готово и будет. Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА [11-12 февраля] показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка – совсем мелкие, технические.
Продумываем культурную программу, предназначенную для болельщиков вне стадиона. Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний. Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты", – приводит слова Сорокина ТАСС.
В Санкт-Петербурге будут сыграны матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня) и поединок 1/4 финала (2 июля).
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