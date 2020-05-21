В РФС рассказали о медицинском регламенте перед возобновлением РПЛ
Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о том, какого медицинского регламента клубы должны придерживаться перед возобновление РПЛ.
"1. Регулярная диагностика персонала, игроков и судей, потому что мы не можем запереть игроков на базе. Это бесчеловечно.
2. Клубы берут на себя обязательства по охране здоровья сотрудников. Мы должны, возможно, усилить медицинские штабы. У нас нет специального опыта, поэтому надо заключить договоры со специализированными учреждениями. Мы мотивируем клубы на это.
3. Усиленные гигиенические меры. Регулярная дезинфекция, соблюдение дистанции между игроками и персоналом.
4. Регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей.
5. Усиленные меры по очистке и дезинфекции. Измерение температуры на входе и все то, что говорят по телевизору.
6. Зонирование стадиона и определение четких мер. Стадион разделен на спортивную зону, трибуны и внешнюю зону. Спортивная зона - наибольшее регулирование. Там должно быть минимизировано количество персонала до 35 человек от каждой команды. Четко будет прописано, кто может находиться в этой зоне. Точно так же будут ограничены и другие зоны. Основной принцип - максимально сделать так, чтобы представители вещателя, игроки и персонал пересекались как можно меньше. Если вещатель берет интервью, то делает это с помощью микрофона на длинной палке. Дистанция - 2 метра.
7. Социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, контакта с персоналом. Некоторых клубам придется пересмотреть свое общение, например, с помощниками и аналитиками и перейти на удаленную работу. Тренер по своему усмотрению может определить перечень необходимых сотрудников.
Регламент предполагает ежедневный медицинский осмотр. Если игрок болен, нужно обратиться в специализированное учреждение, если у клуба нет средств быстрой диагностики, РФС, РПЛ и Роскомнадзор должны быть уведомлены, чтобы понимать риски проведения соревнования. Диагностика проводится не позднее, чем за 24 часа. Кроме первой недели, игры проводятся через два дня на третий.
Также будем рекомендовать проведение диагностики на антитела. Это ровно для того, чтобы понимать, у кого из игроков риски заражения снижены", - цитирует Митрофанова Sport24.
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