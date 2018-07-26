В РФС рассказали о планах использования видеоповторов в чемпионате России



Генеральный директор РФС Александр Алаев заявил, что система видеооповторов (VAR) будет использоваться в РФПЛ в следующем сезоне.

"Мы планомерно работаем над этим. Мы готовим арбитров, которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в девяти матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал Кубка России, а также стыковые матчи РФПЛ", – приводят слова Алаева российские СМИ.

Стоит отметить, что "Краснодар" и "Спартак" намерены установить систему VAR на своих стадионах за свой счет.

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