В РФС считают Черчесова сильнее Зидана и Гвардиолы

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В РФС считают Черчесова сильнее Зидана и Гвардиолы
Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что наставник сборной России Станислав Черчесов заслуженно стал одним из претендентом на звание тренера года по версии ФИФА.

"Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер. Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось. При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы!" - приводят слова Анохина российские СМИ.

Напомним, что сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира-2018.

Не пропустите: Черчесов включен ФИФА в список 11-ти претендентов на звание лучший тренер года. | http://soccernews.ru

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