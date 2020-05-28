В РФС считают, что клубы сами решат, как распределить 10% билетов на матчи со зрителями

Теги рфс

В РФС считают, что клубы сами решат, как распределить 10% билетов на матчи со зрителями

РФС считает, что клубы чемпионата России должны сами решать, как распоряжаться 10% зрителями, которых можно будет пускать на стадионы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, при заполнении трибун на 10%.

По данным источника, руководство РФС считает, что то, как будут распределяться билеты - прерогатива клубов.

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня.

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