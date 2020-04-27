В РФС считают нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сказал, что возобновлять ФНЛ и ПФЛ будет нецелесообразно. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, все спортивные мероприятие прерваны на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
"В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас - сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц - не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным", - сказал Алаев.
После 27 туров ФНЛ первое место занимает "Ротор" с 56 баллами. На второй строчке расположились "Химки", на третьей - "Чертаново".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20