В РФС считают нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сказал, что возобновлять ФНЛ и ПФЛ будет нецелесообразно. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, все спортивные мероприятие прерваны на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас - сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц - не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным", - сказал Алаев.

После 27 туров ФНЛ первое место занимает "Ротор" с 56 баллами. На второй строчке расположились "Химки", на третьей - "Чертаново".

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