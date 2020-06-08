В РФС сообщили, как будет определяться хозяин поля матча "Спартак" - "Зенит" в Кубке России

Директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, как как будет определяться хозяин поля полуфинального матча Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом".

"Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, то будем учитывать эпидемиологическую обстановку в регионах, положение регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС", — сказал Митрофанов в эфире радио "Маяк".

Матч "Спартак" - "Зенит" запланирован на 19 июля. В другом полуфинальном поединке сыграют "Шинник" и "Урал" (17 июня).

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