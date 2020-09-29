В РФС сообщили результаты проверки газона на стадионе "Фишт" в Сочи

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В РФС сообщили результаты проверки газона на стадионе "Фишт" в Сочи

Комиссия Российской Премьер-Лиги не выявила существенных нарушений газона стадиона "Фишт" в Сочи, сообщается в Telegram-канале организации.

"Комиссия РФС и РПЛ не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются. Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля", - говорится в сообщении.

Напомним, что недовольство качеством газона стадиона "Фишт" выразил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча с "Сочи" (1:1) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.

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