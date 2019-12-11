В РФС вынесли вердикт по судейству в матче "Зенит" - "Спартак"

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В РФС вынесли вердикт по судейству в матче "Зенит" - "Спартак"
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза ответила на обращение "Спартака", который просил рассмотреть судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1).

"ЭКС определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр принял верные решения. В частности, судья правильно засчитал гол в ворота "Спартака" и обоснованно продолжил игру на 47-й минуте, когда в штрафной "Зенита" после борьбы с защитником за выбор позиции упал Айртон Лукас.

C помощью камеры системы VAR установлено, что игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий не сыграл рукой в мяч в эпизоде на 75-й минуте. Мяч после контакта с бедром защитника продолжил движение в направлении руки, но касания не было.

Также комиссия установила, что у арбитра этого матча были и непоследовательные решения: он не вынес несколько предупреждений игрокам обеих команд, что повлияло на его оценку за данный матч", - говорится сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. "Спартак" с 22 очками занимает 10-е место.

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