В РФС высказались о не назначенном пенальти в матче ЦСКА - "Ахмат"



Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр должен был назначать пенальти в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Ахмат" (3:0) в ворота армейского клуба.

"Были ли пенальти в матче ЦСКА - "Ахмат" на Одисе Роши? В этой игре два момента, которые вызвали вопросы. Что касается Роши - тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара", - приводят слова Егорова российские СМИ.

После семи туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, но отстает от пятерки лидеров всего на одно очко. "Ахмат" находится на 12-й позиции.

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