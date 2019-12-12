В РФС высказались о возможности привлечения иностранных арбитров к работе на матчах РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц порассуждал о перспективах приглашения судей из-за границы на матчи чемпионата России.

"Сразу отвечу на предложение приглашать "варягов" на отдельные матчи. Тактически это может быть правильно, чтобы урегулировать острые конфликты нейтральной кандидатурой. Но это не может быть регулярной практикой, так как мы должны решить стратегическую задачу - отстроить собственную систему судейства. Иначе говоря - можно и нужно привлекать иностранных специалистов, ничего зазорного в этом нет, но жить нужно своими силами", - сказал Хачатурянц.

На матчах РПЛ иностранные арбитры не работают уже более 10 лет.

В текущем розыгрыше национального первенства судейские скандалы происходят практически в каждом туре. На фоне этого многие клубы настаивают на уходе с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Не пропустите: В РФС вынесли вердикт по судейству в матче "Зенит" - "Спартак". | http://soccernews.ru