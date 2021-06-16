В РФС высказались о возможной отставке Черчесова

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова в случае провального выступления на чемпионате Европы.

"Уволят ли Черчесова, если сборная России не выйдет из группы на Евро-2020? Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года", - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".

В стартовом матче Евро-2020 сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3 и теперь занимает последнее, четвертое место в группе В. Следующий матч на турнире россияне проведут сегодня, 16 июня, со сборной Финляндии. Начало матча – в 16:00 по Москве.

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